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تدشين مركز للفضاء في الناصرة

تاريخ النشر: 12/02/2020 - 13:16

تدشين مركز للفضاء في الناصرة
تدشين مركز للفضاء بالناصرة، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨/ زكريا حسن

دُشن في مدينة الناصرة صباح اليوم، الأربعاء، مركز الفضاء، والذي ستكون مهمته إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، حسبما قال المبادرون لإقامة المركز.

وجرى تنظيم احتفال في قرية الناصرة التعليمية على اسم توفيق زياد، برعاية رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وذلك بمشاركة عالمة الفلك النصراوية المهندسة نجود ميرانسي فاهوم، مديرة تخطيط مشاريع استكشاف في الفضاء في وكالة الأميركية "ناسا"، كما حضر الاحتفال الفلكي د. عبد الله خطيب، صاحب الفكرة والمبادر لإقامة هذا المشروع في الناصرة. وشارك في الاحتفال جمهور واسع من المدعوين.

وتحدث رئيس بلدية الناصرة عما كان قبل ثلاث سنوات بمثابة حلم، وقد أصبح اليوم حقيقة، وأثنى على التعاون مع مركز "سما" لعلوم الفضاء الذي هو جزء من هذا مشروع مركز فضاء الناصرة.

كما أعربت المهندسة الفلكية نجود ميرانسي فاهوم عن سعادتها للمشاركة في هذا المشروع المميز. وقالت فاهوم إنها اليوم تقود مشروعا يطلق عليه اسم "أورين" في وكالة الفضاء الأميركية، لإرسال أول امرأة إلى الفضاء في العام 2024.

وتحدث خطيب عن مشروعه المستقبلي في مركز فضاء الناصرة، وهو إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء يجري تجهيزهما في مختبر مركز الفضاء بالناصرة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الناصرة
#الفضاء
#الفلك
#أقمار اصطناعية
#علي سلام
#نجود ميرانسي فاهوم

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