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اتهام 3 شبان بإطلاق النار في طرعان

تاريخ النشر: 16/02/2020 - 14:53

اتهام 3 شبان بإطلاق النار في طرعان
تصوير الشرطة
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام ضد 3 أشخاص من سكان طرعان اعتقلتهم الشرطة بشبهة تورطهم في جريمة إطلاق نار في القرية يوم 29 كانون الأول/ يناير 2020.

ونسبت النيابة للثلاثة التهم التالية في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة يوم الخميس الماضي: "نقل الأسلحة، وعقوبتها السجن الفعلي لمدة 7 أعوام، وحيازة أسلحة نارية، وعقوبتها السجن الفعلي لمدة 7 أعوام، وإطلاق النار في منطقة سكنية وعقوبتها السجن الفعلي لمدة 5 أعوام.

ووفقا للشرطة، جرى اعتقال المشتبهين الثلاثة من سكان طرعان، في العشرينيات من أعمارهم، على ذمة التحقيق حين كانوا بالقرية، ليلة الجريمة، بعد الأحداث الأليمة على خلفية الانتخابات المحلية.

وذُكر أنه في يوم الجريمة لاحظ أحد أفراد الشرطة مشتبهين يحملون السلاح ويقومون بإطلاق النار من رشاش أوتوماتيكي من نوع M16 داخل كرم زيتون بالقرب من القرية. وتبين أن المشتبهين استقلا المركبة التي قادها بتهور المشتبه به الثالث بعد إطلاق النار داخل القرية، وتعقب أفراد الشرطة المشتبهين بمركبة إذ قام المشتبه به الثاني بالنزول من المركبة وتعطيل حركة سير أفراد الشرطة. وواصل أفراد الشرطة ملاحقتهم للمشتبهين المسلحين في المركبة متجاهلين المشتبه الذي حاول تعطيل سيرهم وتوقفت المركبة بالقرب من ملعب كرة القدم في القرية وخرج منها المشتبه به الأول مسلحًا برشاش M16 غير مرخص وبدأ في السير باتجاه مركبة أفراد الشرطة التي توقفت أيضا. ونزل أفراد الشرطة من المركبة مع إشهار المسدسات بينما قام أحد الأفراد بالصراخ نحو المشتبه "شرطة... توقف"، وحينها ألقى المشتبه الأول رشاش M16 غير المرخص ولاذ بالفرار. وجرى اعتقاله بعد مطاردة على الأقدام مصحوبة بإطلاق نار. كما تم لاحقا اعتقال المشتبهين الآخرين.

ووفق الشبهات، اعتقلت الشرطة المشتبهين الثلاثة حين كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية انتقام، وتبين وفق الشبهات أن "إطلاق النار كان بهدف تجريب السلاح".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#طرعان
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