  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتداء وتخريب في روضات أطفال بالطيبة

تاريخ النشر: 16/02/2020 - 14:06

اعتداء وتخريب في روضات أطفال بالطيبة
آثار التخريب في روضة بالطيبة (عرب 48)
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

نفذ جناة مجهولون أعمالا تخريبية في روضات وحدات مدرسة ابن سينا "ب" بالقرب من المدرسة الابتدائية ابن سينا في مدينة الطيبة، الليلة الماضية.

وعلم "عرب 48" أن الأضرار ألحقت بالروضات ومستلزماتها، إذ قام المعتدون برشق ألوان الرسم التي يستعملها الأطفال على الجدران، وحطموا مستلزمات وألعاب للأطفال، وهشموا الشبابيك وتسببوا بخسائر فادحة في الروضات.

واستدعت إحدى المعلمات الشرطة على الفور، وباشرت بالتحقيق في ملابسات الجريمة وجمع الأدلة.

هذا، وساد الاستياء والاستنكار بين أهالي الطلاب فور معرفتهم بالحاصل.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الطيبة
#روضات
#أطفال
#أعمال تخريب

اعتداء وتخريب في روضات أطفال بالطيبة

اعتداء وتخريب في روضات أطفال بالطيبة

اعتداء وتخريب في روضات أطفال بالطيبة

حوارات

جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عرابة: مداهمة معارض للسيارات وتحرير مخالفات للسائقين
عرابة: مداهمة معارض للسيارات وتحرير مخالفات للسائقين

2020-02-16

مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق قرب القدس
مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق قرب القدس

2020-02-16

اتهام 3 شبان بإطلاق النار في طرعان
اتهام 3 شبان بإطلاق النار في طرعان

2020-02-16

الأكثر قراءة

عبلين: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

عبلين: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

2020-02-15
ألمانيا ضد الشعب الفلسطيني

ألمانيا ضد الشعب الفلسطيني

2020-02-15
ظريف: ترامب مخطئ بتقديراته والسعودية لا تريد نزع فتيل التوتر

ظريف: ترامب مخطئ بتقديراته والسعودية لا تريد نزع فتيل التوتر

2020-02-15
حصيلة فيروس

حصيلة فيروس "كورونا" تتخطى 1500 حالة وفاة و66 ألف إصابة

2020-02-15

"أمازون" في خدمة الاحتلال.. شحن مجاني للمستوطنين

2020-02-15