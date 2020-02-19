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اتهام شاب من طوبا الزنغرية بسرقة صراف آلي

تاريخ النشر: 19/02/2020 - 09:13

اتهام شاب من طوبا الزنغرية بسرقة صراف آلي
من مكان الحادث بكريات شمونة، قبل أسبوعين
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة لائحة اتهام ضد شاب من قرية طوبا الزنغرية، شمالي البلاد، أمس الثلاثاء.

ونسبت النيابة في لائحة الاتهام للشاب تهمة التورط مع آخرين بخلع صراف آلي في مدينة "كريات شمونة" (الخالصة)، كان بداخله مبلغ قدره أكثر من 700 ألف شيكل، مطلع الشهر الجاري.

ويستدل من لائحة الاتهام أن عملية السرقة تمت قبل نحو أسبوعين بواسطة جرافة وسيارة تم سرقتهما.

وذُكر أن الشرطة طاردت السيارة التي كان على متنها الصراف الآلي واعتقلت السائق بينما هرب المشاركون في السرقة، ولم تنجح الشرطة في التعرف على هويتهم لغاية اليوم.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#لوائح اتهام
#طوبا الزنغرية
#صراف آلي
#جرافة

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