إضراب لمدة ساعة في مدارسٍ بحيفا يوم الجمعة

أعلن مجلس أولياء أمور الطلاب العرب للمدارس الرسمية في حيفا، في بيان أصدره مساء الأربعاء، إضرابًا لمدة ساعة واحدة في بداية اليوم الدراسي، من يوم الجمعة المُقبِل.

وأوضح مجلس الأولياء أن الإضراب يأتي احتجاجًا "على خطة 'الإصلاح' بالتعليم الخاص، والتي (ستُلغَى) بموجبها جميع اللجان المهنية إلا لجنة واحدة فقط لا غير".

وأضاف المجلس: "عدا عن الدمج الظالم للكثير من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في سيرورة التعليم للمدارس العادية، مما ينعكس سلبا على كلا الطرفين".

وتابع: "ناهيكم عن عدم جهوزية المدارس العادية لاستيعاب طلاب التعليم الخاص من الناحية المهنية والتنظيمية".