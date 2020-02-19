  2. محليات
  3. أخبار محلية

فتاة و3 أشخاص من سخنين وشفاعمرو اختطفوا آخر وطلبوا 400 ألف شيكل

تاريخ النشر: 19/02/2020 - 09:46

فتاة و3 أشخاص من سخنين وشفاعمرو اختطفوا آخر وطلبوا 400 ألف شيكل
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية، أمس الثلاثاء، مرفقة بطلب اعتقال 4 أشخاص (فتاة و3 رجال من سخنين وشفاعمرو) لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

ونسبت النيابة للمتهمين الأربعة "الاختطاف بهدف الابتزاز، والتهديد بالابتزاز، والابتزاز بالقوة، والاعتداء الخطر وسرقة السيارة والقيادة بدون رخصة قيادة".

وتعود حيثيات الجريمة، وفقا لادعاء الشرطة، إلى يوم 1 شباط/ فبراير 2020 إذ تلقت الشرطة في ساعات الليل بلاغا من شخص تمكن من الهرب من 3 ملثمين هددوه بواسطة سكين ومسدس، على ما يبدو، واعتدوا عليه وربطوه بالقرب من مدينة سخنين بهدف ابتزازه وأولاده بمبلغ 400 ألف شيكل.

وجرى نقل الضحية إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا بعد الإفلات من المعتدين، وقامت الشرطة باستجوابه في المستشفى. وبعد مسح وتمشيط وجمع الأدلة والبينات وفتح تحقيق لفحص ملابسات الجريمة، جرى التوصل إلى المعتدين الذين لاذوا بالفرار من المكان بواسطة سيارة الضحية.

ووفقا للشرطة فإنه "بعد عدة ساعات من بدء التحقيق، قام أفراد الشرطة برصد اثنين من المشتبهين (27 عاما من سكان سخنين و34 عاما من شفاعمرو) بالقرب من مدخل الطيبة مع المركبة، وسدوا على الفور طريقهما وألقوا القبض عليهما وضبط الهاتف الخليوي التابع للضحية والذي كان بحوزتهما، وجرى إحالتهما إلى مركز الشرطة للتحقيق. وتبين خلال التحقيق أن أحدهم (54 عاما من سكان سخنين) ربطته علاقة سابقة مع الضحية وقام بعرض الاختطاف على المشتبهين الآخرين وابتزاز الضحية بمبلغ مليون شيكل وتقسيم المبلغ عليهم".

وذُكر أيضا: "قام الثلاثة بعرض الفكرة على المتهمة البالغة من العمر 18 عاما من سخنين، وطلبوا منها دعوة الضحية للقاء سري واقتياده إلى المكان الذي كان الثلاثة فيه لاختطافه وابتزازه، ووعدوا الفتاة بمبلغ من المال مقابل خدمتها. والتقت الفتاة بالضحية في عرابة ومن هناك قامت باقتياده إلى الأحراش بالقرب من بلدة 'هراريت' وانتظر المتهمان (27 و34 عاما) في المكان ووصلا للسيارة وهما ملثمان وبواسطة سكين وغرض آخر يشبه المسدس قاما بتهديده وإخراجه من السيارة ومن ثم إدخاله إلى المقعد الخلفي. وبعد ذلك غادرت المتهمة المكان وقدم مكانها المتهم الثالث (54 عاما) وقام المتهمون الثلاثة بربط يدي الضحية بواسطة حبل وقاموا بالاعتداء عليه وإرغامه على الاتصال بابنه وطلب مبلغ 400 ألف شيكل فدية مقابل إطلاق سراحه. وفي مرحلة معينة نجح الضحية بالهرب من المكان نحو مدينة سخنين والاتصال بابنه وإبلاغ الشرطة".

ومددت محكمة الصلح في حيفا اعتقال الأربعة، من حين إلى آخر، وفق طلب الشرطة على ذمة التحقيق. ومع الانتهاء من التحقيق قدمت النيابة لائحة اتهام ضد الأربعة مرفقة بطلب اعتقالهم لغاية انتهاء الإجراءات القضائية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#اختطاف
#فدية
#سخنين
#شفاعمرو

حوارات

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتهام شاب من طوبا الزنغرية بسرقة صراف آلي
اتهام شاب من طوبا الزنغرية بسرقة صراف آلي

2020-02-19

النقب: مصرع رضيعة في حريق منزل بشقيب السلام
النقب: مصرع رضيعة في حريق منزل بشقيب السلام

2020-02-19

مقتل شاب إثر انفجار مركبة في اللد
مقتل شاب إثر انفجار مركبة في اللد

2020-02-19

الأكثر قراءة

العثور على جثتين في العفولة

العثور على جثتين في العفولة

2020-02-18
جامعة الخليل: 62 مُصابًا إثر انفجار في التدفئة المركزية

جامعة الخليل: 62 مُصابًا إثر انفجار في التدفئة المركزية

2020-02-18
هل تطلعت إسرائيل لاغتيال السنوار وعيسى قبل الانتخابات؟

هل تطلعت إسرائيل لاغتيال السنوار وعيسى قبل الانتخابات؟

2020-02-18
مشروع استيطاني ضخم على أراضي مطار قلنديا

مشروع استيطاني ضخم على أراضي مطار قلنديا

2020-02-18
حالة الطقس: أجواء مستقرة دون تغيير على درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء مستقرة دون تغيير على درجات الحرارة

2020-02-18