فتاة و3 أشخاص من سخنين وشفاعمرو اختطفوا آخر وطلبوا 400 ألف شيكل

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية، أمس الثلاثاء، مرفقة بطلب اعتقال 4 أشخاص (فتاة و3 رجال من سخنين وشفاعمرو) لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

ونسبت النيابة للمتهمين الأربعة "الاختطاف بهدف الابتزاز، والتهديد بالابتزاز، والابتزاز بالقوة، والاعتداء الخطر وسرقة السيارة والقيادة بدون رخصة قيادة".

وتعود حيثيات الجريمة، وفقا لادعاء الشرطة، إلى يوم 1 شباط/ فبراير 2020 إذ تلقت الشرطة في ساعات الليل بلاغا من شخص تمكن من الهرب من 3 ملثمين هددوه بواسطة سكين ومسدس، على ما يبدو، واعتدوا عليه وربطوه بالقرب من مدينة سخنين بهدف ابتزازه وأولاده بمبلغ 400 ألف شيكل.

وجرى نقل الضحية إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا بعد الإفلات من المعتدين، وقامت الشرطة باستجوابه في المستشفى. وبعد مسح وتمشيط وجمع الأدلة والبينات وفتح تحقيق لفحص ملابسات الجريمة، جرى التوصل إلى المعتدين الذين لاذوا بالفرار من المكان بواسطة سيارة الضحية.

ووفقا للشرطة فإنه "بعد عدة ساعات من بدء التحقيق، قام أفراد الشرطة برصد اثنين من المشتبهين (27 عاما من سكان سخنين و34 عاما من شفاعمرو) بالقرب من مدخل الطيبة مع المركبة، وسدوا على الفور طريقهما وألقوا القبض عليهما وضبط الهاتف الخليوي التابع للضحية والذي كان بحوزتهما، وجرى إحالتهما إلى مركز الشرطة للتحقيق. وتبين خلال التحقيق أن أحدهم (54 عاما من سكان سخنين) ربطته علاقة سابقة مع الضحية وقام بعرض الاختطاف على المشتبهين الآخرين وابتزاز الضحية بمبلغ مليون شيكل وتقسيم المبلغ عليهم".

وذُكر أيضا: "قام الثلاثة بعرض الفكرة على المتهمة البالغة من العمر 18 عاما من سخنين، وطلبوا منها دعوة الضحية للقاء سري واقتياده إلى المكان الذي كان الثلاثة فيه لاختطافه وابتزازه، ووعدوا الفتاة بمبلغ من المال مقابل خدمتها. والتقت الفتاة بالضحية في عرابة ومن هناك قامت باقتياده إلى الأحراش بالقرب من بلدة 'هراريت' وانتظر المتهمان (27 و34 عاما) في المكان ووصلا للسيارة وهما ملثمان وبواسطة سكين وغرض آخر يشبه المسدس قاما بتهديده وإخراجه من السيارة ومن ثم إدخاله إلى المقعد الخلفي. وبعد ذلك غادرت المتهمة المكان وقدم مكانها المتهم الثالث (54 عاما) وقام المتهمون الثلاثة بربط يدي الضحية بواسطة حبل وقاموا بالاعتداء عليه وإرغامه على الاتصال بابنه وطلب مبلغ 400 ألف شيكل فدية مقابل إطلاق سراحه. وفي مرحلة معينة نجح الضحية بالهرب من المكان نحو مدينة سخنين والاتصال بابنه وإبلاغ الشرطة".

ومددت محكمة الصلح في حيفا اعتقال الأربعة، من حين إلى آخر، وفق طلب الشرطة على ذمة التحقيق. ومع الانتهاء من التحقيق قدمت النيابة لائحة اتهام ضد الأربعة مرفقة بطلب اعتقالهم لغاية انتهاء الإجراءات القضائية.