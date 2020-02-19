مقتل شاب إثر انفجار مركبة في اللد

قتل شاب في مطلع العشرينيات من عمره، إثر انفجار مركبة فجر اليوم الأربعاء في مدينة اللد، حيث فتحت الشرطة تحقيقا دون أن تحدد ملابسات وأسباب الانفجار.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جريح جراء انفجار سيارة في اللد، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان، وقدم الإسعافات الأولية لشاب في العشرينات من عمره ونقله وهو بحالة خطيرة جدا في مستشفى "أساف هروفيه" في صرفند، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته متأثرا بجروحه.

إلى ذلك، تحقق الشرطة في ملابسات الانفجار، علما أنها تلقت بلاغا عن سماع دوي انفجار في شارع "هليلاخ" في مدينة اللد، حيث هرع للمكان طاقم التحقيق الجنائي.

وذكرت الشرطة أنه تواجد داخل المركبة شاب في العشرينات، أقر الطاقم الطبي وفاته في المستشفى، فيما لم تعلن الشرطة عن تنفيذ اعتقالات ولم تحدد خلفية حادث الانفجار.