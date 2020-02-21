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حورة: تصريح مدع ضد مشتبه بقتل ساهر أبو القيعان

تاريخ النشر: 21/02/2020 - 11:07

حورة: تصريح مدع ضد مشتبه بقتل ساهر أبو القيعان
القتيل ساهر أبو القيعان
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في بئر السبع، تصريح مدع ضد شاب يبلغ من العمر 20 عاما، على خلفية ضلوعه في جريمة قتل ساهر أبو القيعان (27 عاما) من بلدة حورة بمنطقة النقب.

ومن المزمع أن تقدم النيابة العامة، لائحة اتهام ضد الشاب وهو من سكان حورة، مع طلب تمديد اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضده.

وبحسب ادعاء الشرطة فيما يتعلق بالجريمة التي تعود حيثياتها إلى يوم 11.1.2020، فإنها "تلقت بلاغا حول شجار في حي رقم 10 في حورة، تخلله إطلاق نار وإلحاق الضرر في مركبات نتيجة اصطدام فيما بينها، ما أسفر عن مقتل الشاب ساهر أبو القيعان وإصابة آخرين بجروح".

وتابعت أنه "خلال مجريات التحقيق في الجريمة جرى اعتقال عدد من المشتبهين في العشرينات من أعمارهم، قبل إطلاق سراحهم فيما بعد بشروط مقيدة واعتقال المشتبه به الرئيسي بجريمة إطلاق النار، وتبين من التحقيقات أن خلفية الجريمة هي خلاف مستمر بين الأطراف لكنه تفاقم في يوم الجريمة".

وأشارت إلى أنه "بحسب الشبهات فإن المشتبه به استقل سيارة واصطدم بسيارة الضحية، ثم أقدم على إطلاق النار عليه ما أسفر عن مقتله متأثرا بجروحه الخطيرة، كما حاول إطلاق النار على شخص آخر ثم لاذ بالفرار من المكان".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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