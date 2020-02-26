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إصابة امرأة في حادث طرق قرب حيفا

تاريخ النشر: 26/02/2020 - 09:43

إصابة امرأة في حادث طرق قرب حيفا
من مكان الحادث قرب حيفا، صباح اليوم
عرب ٤٨

أصيبت امرأة في حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة على شارع رقم 4 بمحاذاة مفرق "هحوتريم" قرب مدينة حيفا، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء"، أن المركز في الكرمل تلقى بلاغا عن الحادث، وعليه توجه طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وقدم الإسعافات الأولية لامرأة (41 عاما) وصفت جروحها بأنها متوسطة وإصابة في الرأس، وتم نقلها إلى مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج الطبي اللازم".

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#حيفا
#حوادث الطرق
#سيارات

إصابة امرأة في حادث طرق قرب حيفا

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