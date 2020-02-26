بلدية سخنين تلغي الرحلات المدرسية بسبب كورونا

قررت بلدية سخنين في اجتماع دعا إليه رئيس البلدية، د. صفوت أبو ريا، وحضره مديرو المدارس، وموظفون من قسم التربية والتعليم، قسم الصحة، قسم الأمن في البلدية، وممثلون عن صناديق المرضى و"نجمة داوود الحمراء"، وقف جميع الرحلات وكافة الفعاليات المدرسية الخارجية في كافة الأطر التعليمية في مدينة سخنين منذ اليوم وحتى إشعار آخر.

وقدم رئيس البلدية وممثل "نجمة داوود الحمراء" شرحا ومعلومات حول فيروس "كورونا" المستجد.

وصرح رئيس البلدية أنه "نقوم بمتابعة كافة التطورات الميدانية والتشاور المستمر مع الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة الصحة".

ووجه أبو ريا رسالة إلى جميع الأطر التربوية والتعليمية، المدارس والمؤسسات في سخنين بهذا الخصوص.

يذكر أن عدة سلطات محلية عربية ألغت جميع الرحلات المدرسية وكافة الفعاليات المدرسية خارج بلداتها بدءا من يوم الإثنين الماضي.