  2. محليات
  3. أخبار محلية

كسرى - كفر سميع: اعتدوا على قاصر لاشتباههم بأنه شتم شقيقة أحدهم

تاريخ النشر: 26/02/2020 - 12:47

كسرى - كفر سميع: اعتدوا على قاصر لاشتباههم بأنه شتم شقيقة أحدهم
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في عكا، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد 3 شباب (25 و25 و35 عاما) من كسرى- كفر سميع، شمالي البلاد، نسبت إليهم ضرب طالب بآلة حادة وتهديده في ظروف خطيرة. كما أرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقالهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهم، بعد أن جرى تمديد اعتقالهم من حين لآخر.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه في يوم 17 شباط/ فبراير الجاري اعتدى الشباب الثلاثة على قاصر بآلة حادة ووجهوا له اللكمات إثر اشتباههم بأنه شتم شقيقة أحدهم بالمدرسة.

ووثق شريط فيديو مسجل التقتطه كاميرا المراقبة وصول الثلاثة بسيارة خصوصية واعتدائهم على القاصر في محطة الحافلات.

وتبين أن شابا قام بتجنيد قريبه ووصلا إلى محطة الحافلات التي تقع عند مدخل القرية وكان يتواجد القاصر فيها. وما أن وصل الشابان إلى المكان واعتديا على القاصر باستخدامهما عصا حديدية وتوجيه اللكمات والركلات له، وخرج من منزل قيد الإنشاء مشتبه ثالث، قريب الشابين وركض نحو الضحية، وبدأ أيضا بضربه. وبعد تدخل أحد المارة، توقف المعتدون عن ضرب الفتى، وهددوه قبل مغادرتهم بأنه إذا قدم شكوى للشرطة فسيطلقون النار عليه.

وذُكر أنه نتيجة الاعتداء أصيب القاصر بجروح متوسطة، وفقا للمصادر الطبية، ونقل إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لتلقي العلاج.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كسرى
#كفر سميع
#اتهام
#العنف والجريمة

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتهام شابين من البعنة بالسطو على مخبز
اتهام شابين من البعنة بالسطو على مخبز

2020-02-26

بلدية سخنين تلغي الرحلات المدرسية بسبب كورونا
بلدية سخنين تلغي الرحلات المدرسية بسبب كورونا

2020-02-26

طمرة: الدعوة للتظاهر ضد نتنياهو والليكود
طمرة: الدعوة للتظاهر ضد نتنياهو والليكود

2020-02-26

الأكثر قراءة

تهدئة في غزة:

تهدئة في غزة: "ملتزمون ما التزم الاحتلال"

2020-02-25
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-02-25
كورونا في الضفة: الكمامات خاضعة للاحتكار و

كورونا في الضفة: الكمامات خاضعة للاحتكار و"الصحة" تُحذّر المتلاعبين بالأسعار

2020-02-25

"كورونا" يتمدد في العالم..

2020-02-25
وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

2020-02-25