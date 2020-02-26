كسرى - كفر سميع: اعتدوا على قاصر لاشتباههم بأنه شتم شقيقة أحدهم

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في عكا، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد 3 شباب (25 و25 و35 عاما) من كسرى- كفر سميع، شمالي البلاد، نسبت إليهم ضرب طالب بآلة حادة وتهديده في ظروف خطيرة. كما أرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقالهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهم، بعد أن جرى تمديد اعتقالهم من حين لآخر.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه في يوم 17 شباط/ فبراير الجاري اعتدى الشباب الثلاثة على قاصر بآلة حادة ووجهوا له اللكمات إثر اشتباههم بأنه شتم شقيقة أحدهم بالمدرسة.

ووثق شريط فيديو مسجل التقتطه كاميرا المراقبة وصول الثلاثة بسيارة خصوصية واعتدائهم على القاصر في محطة الحافلات.

وتبين أن شابا قام بتجنيد قريبه ووصلا إلى محطة الحافلات التي تقع عند مدخل القرية وكان يتواجد القاصر فيها. وما أن وصل الشابان إلى المكان واعتديا على القاصر باستخدامهما عصا حديدية وتوجيه اللكمات والركلات له، وخرج من منزل قيد الإنشاء مشتبه ثالث، قريب الشابين وركض نحو الضحية، وبدأ أيضا بضربه. وبعد تدخل أحد المارة، توقف المعتدون عن ضرب الفتى، وهددوه قبل مغادرتهم بأنه إذا قدم شكوى للشرطة فسيطلقون النار عليه.

وذُكر أنه نتيجة الاعتداء أصيب القاصر بجروح متوسطة، وفقا للمصادر الطبية، ونقل إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لتلقي العلاج.