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أم الفحم: إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة طعن

تاريخ النشر: 27/02/2020 - 08:25

أم الفحم: إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة طعن
عرب ٤٨

أصيب شخصان، بجروح متفاوتة جراء تعرضهم للطعن خلال شجار وقع بعد ساعات منتصف الليل في مدينة أم الفحم، حيث نقلا إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، قام مجهول بالاعتداء على شخصين في منطقة حي الميدان في المدينة، خلال شجار بين مجموعة من الشبان.

وأسفرت جريمة الطعن عن إصابة شخص (45 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة، فيما أصيب شاب آخر (25 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة.

وتلقت طواقم إسعاف محلية بلاغا عن جرحى في حي الميدان، وعلى الفور هرع طاقم من مركز النور الطبي، وقدم الإسعافات الأولية لشخصين أصيبا بجروح متفاوتة طعنا بسكين، وتم نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى العفولة لاستكمال العلاج.

إلى ذلك وصلت الشرطة إلى مكان الجريمة، وقامت بجمع الأدلة والإفادات لمعرفة ملابسات جريمة الطعن، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الجريمة وقعت خلال شجار بين مجموعة من الشبان، فيما لم تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات.

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