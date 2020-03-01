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كفر قرع: اعتقال شاب بشبهة احتجاز فتاة وتعنيفها

تاريخ النشر: 01/03/2020 - 15:48

كفر قرع: اعتقال شاب بشبهة احتجاز فتاة وتعنيفها
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة شابا (26 عاما) من قرية كفر قرع بشبهة احتجاز فتاة (18 عاما) داخل شقة وضربها بعنف عدة مرات.

ووفقا للشرطة "بدأت التحقيقات عند استلام بلاغ بمركز الشرطة 100 من شخص ادعى أنه تلقى رسالة من صديقة لها تقول فيها إنها محتجزة بمنزل صديقها في بلدة كفر قرع ولا تحمل معها هاتفها النقل، وعليه هرعت قوات الشرطة للبلدة وتمكن من تخليص الشابة البالغة من العمر 18 عاما، ووفقا للشبهات فإنّ الشاب (26 عاما) من كفر قرع) قام باحتجازها بمنزله وضربها بعنف عدة مرات".

يذكر أنه جرى اعتقال الشاب، أواخر الأسبوع الماضي، وتمت إحالته للتحقيق، وجرى تمديد اعتقاله لغاية يوم غد الإثنين.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كفر قرع
#العنف ضد النساء
#العنف والجريمة

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