بلدية أم الفحم: نطمئن أهلنا بعدم وجود أي إصابة بكورونا

أكدت بلدية أم الفحم، اليوم الخميس، عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في المدينة.

وأصدرت البلدية بيانا، صرحت فيه أنه "حتى هذه اللحظة لا توجد أي حالة مرضية مصابة بالكورونا، وهناك نشر لأخبار خاطئة ومغلوطة وغير صحيحة حول إصابة موظف من بلدية أم الفحم بهذا المرض. نؤكد أن هذا الموظف غير مصاب بتاتا ولا تظهر عليه أعراض أو علامات الإصابة بهذا المرض. وكل ما في الأمر أن هذا الموظف عاد قبل يومين من سفر في إسبانيا، وحسب تعليمات وإرشادات وتوجيهات وزارة الصحة من مساء أمس، فإن كل من عاد من إسبانيا عليه الدخول للحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما احتياطا وتحرزا ليس أكثر".

وختمت بلدية أم الفحم بالقول إنه "نتوجه لأهلنا الكرام بعدم تداول مثل هذه الأخبار والإشاعات غير المؤكدة وغير الصحيحة وغير الموثوقة، خاصة أن هذه الإشاعات تسبب الهلع والخوف وحالة الإرباك، ورجاؤنا متابعة البيانات الرسمية الصادرة فقط عن وزارة الصحة أو بلدية أم الفحم".