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مدرسة المخلص بالناصرة: لا إصابات بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 06/03/2020 - 13:16

مدرسة المخلص بالناصرة: لا إصابات بفيروس كورونا
عرب ٤٨

فندت مدرسة راهبات المخلص في مدينة الناصرة الإشاعات التي نشرت عبر صفحات في شبكة التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بوجود إصابات بفيروس كورونا في المدرسة، وأكدت عدم صحة هذه الأخبار وأنها كاذبة.

وأصدرت المدرسة ومديرها المربي عوني بطحيش، بيانا اليوم، جاء فيه أنه "بحسب تعليمات وزارة الصحة التي صدرت بالأمس مساء فإن العائدين من بعض الدول بما فيها ألمانيا، النمسا وإسبانيا، يجب أن يدخلوا لحجر صحي لمدة 14 يوما من يوم رجوعهم إلى البلاد كخطوة وقائية. وعليه التزاما بهذه التوصيات كل مَن عاد مِن هذه الدول ويعمل أو يتعلم في مدرستنا قد دخل لحجر صحي كما فعل ما يزيد عن خمسين ألف مواطن في البلاد".

وأكدت "المخلص" أن "هذا لا يعني أنهم يحملون الفيروس أو مرضى، بل خطوة وقائية فقط وتنفيذ لتعليمات وزارة الصحة. العمل والدوام في المدرسة كالمعتاد وقد كان الحضور اليوم كاملا ولا صحة للشائعات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لاهتمامكم وتفهمكم".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كورونا
#مدرسة المخلص
#الناصرة

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