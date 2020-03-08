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الناصرة: تعطيل الدراسة يوم الإثنين وقاية من كورونا

تاريخ النشر: 08/03/2020 - 01:19

الناصرة: تعطيل الدراسة يوم الإثنين وقاية من كورونا
إعدادية ابن خلدون في الناصرة (عرب 48)
عرب ٤٨

أصدرت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدينة الناصرة مساء السبت، بيانًا وقالت فيه إنه "بناء على معلومات مؤكدة عن أهالي طلاب عادوا إلى البلاد مؤخرًا من دولٍ تفشى فيها فيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة في البلاد عن ضرورة الدخول إلى الحجر لكل من كان في تلك البلاد لمدة 14 يومًا، فعليه تعلّق اللجنة الدراسة يوم الإثنين المقبل".

ويذكر أن اللجنة عقدت جلسة طارئة يوم الجمعة الماضي وتداولت فيها قضية انتشار الفيروس بعد أن اتضح لها أن العديد من الأهالي والطلاب كانوا قد زاروا البلاد المنتشر فيها الفيروس وعليها أعلنت تعطيل الدراسة يوم الإثنين 9 آذار/ مارس، من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والهيئات التدريسية.

ودعت لجنة أولياء أمور الطلاب في الناصرة، البلدية لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الأمر الخطير ظهر يوم الأحد من أجل اتخاذ القرارات والخطوات الاحترازية المناسبة.

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#الناصرة
#تعطيل
#الدراسة
#كورونا

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