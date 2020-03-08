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تأسيس منتدى للتخطيط والمسكن في وادي عارة

تاريخ النشر: 08/03/2020 - 12:47

تأسيس منتدى للتخطيط والمسكن في وادي عارة
عرب ٤٨

قامت جمعيّة سند بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل ومؤسسة روزا لكسمبورغ، بافتتاح منتدى للتخطيط والمسكن في منطقة وادي عارة بالتعاون مع اللجان الشعبيّة.

وشمل اللقاء افتتاحية لرئيس مجلس إدارة جمعيّة سند، عبيدة أبو عصبة، إذ أكد على "أهميّة المنتدى كونه الأول من نوعهِ، خاصّة وأنّ وجود الجيل الشاب من ضمن المشاركين والذي يتأثّر بشكل مباشر من أضرار ضائقة المسكن يعتبر إضافة نوعية للمنتدى".

وأوضح أنّ "منتدى التخطيط والمسكن سيجمع ناشطين ومختصين في قضايا التخطيط والبناء والعمل الشعبي، وسيتابع كل الشؤون المتعلقة بالقضية بدءا من هدم البيوت و'قانون كامينتس' وحتى توسيع مسطحات البناء في قرى المنطقة. كما سيعمل المنتدى على تجنيد وتفعيل الجماهير في نشاطات جماهيرية وشعبية بالإضافة إلى طرح حلول وخطط بديلة للمشاكل والتحديات القائمة والمستقبلية".

ومن ثمّ قامت د. عناية بنّا بتعريف المركز العربي للتخطيط البديل من حيث رؤيته ومبادراته بخصوص قضايا الأرض والمسكن، وعرضت مساهمة المركز العربي للتخطيط البديل في الجانب التدريبي للمنتسبين.

كما سرد رئيس اللجان الشعبيّة في وادي عارة، أحمد ملحم، بعض القضايا التي خاضها خلال مسيرته الطويلة في اللجان الشعبية.

هذا، وقام مدير منتدى التخطيط والبناء، المهندس عمران زيادات، بإدارة حلقة نقاش مع المنتسبين، وعرض آليّة عمل المشروع، وحدّد أدوار المؤسسات المشاركة والمنتسبين إضافة لدور الشباب في هذا العمل الجماهيري الشعبي في قضيّة الأرض والمسكن.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#وادي عارة
#الأرض والمسكن
#جمعية سند

تأسيس منتدى للتخطيط والمسكن في وادي عارة

تأسيس منتدى للتخطيط والمسكن في وادي عارة

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