إبطن: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب بجروح في جريمة إطلاق نار في بلدة إبطن، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، وهو يعاني من جروح وصفت بأنها متوسطة.

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

10 ضحايا في جرائم القتل منذ مطلع العام

اقتُرفت 10 جرائم قتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020، آخرها جريمة قتل نسرين عبد الحفيظ جبارة (36 عاما) من مدينة الطيبة، يوم 1 آذار/ مارس الجاري.

كما قتل كل من: الشاب نبيل سامي عيسى عماش، في العشرينيات من عمره، من جسر الزرقاء، في جريمة إطلاق نار بالقرية، يوم 27 شباط/ فبراير الماضي، رسمي الأسد (35 عاما)، متزوج وأب لأطفال، في جريمة إطلاق نار وعُثر على جثته بالقرب من المقبرة في بلدة اللقية بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح يوم 9 شباط/ فبراير الجاري، وعودة أبو جليدان (42 عاما) من العزازمة في منطقة بير هداج بالنقب، في جريمة إطلاق نار بمحطة وقود قرب مدينة رهط يوم 5 شباط/ فبراير الجاري، والشاب محمود مبرشم (30 عاما) في جريمة إطلاق نار في جديدة المكر يوم 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، والشاب عبد المنعم ناجي الجرابعة (25 عاما) من قرية السيد في جريمة إطلاق نار يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، وشادية أبو سريحان (35 عاما) من قرية بير المشاش يوم 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، وساهر أبو القيعان (25 عاما) من حورة يوم 11 كانون الثاني/ يناير الماضي، وحمادة طه في الأربعينيات من عمره من سكان مدينة كفر قاسم بانفجار استهدف سيارة خصوصية كان يستقلها على شارع رقم 6 يوم 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، والفتى محمود العطاونة العبيد (16 عاما في جريمة إطلاق نار بحي الجواريش في مدينة الرملة يوم 4 كانون الثاني/ يناير الماضي.

يذكر أنه في العام الماضي 2019 قُتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قُتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.