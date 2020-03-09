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كورونا: أولياء الأمور يحملون السلطات مسؤولية صحة طلاب الناصرة

تاريخ النشر: 09/03/2020 - 22:47

كورونا: أولياء الأمور يحملون السلطات مسؤولية صحة طلاب الناصرة
من جلسة أهالي الطلاب مع بلدية الناصرة
عرب ٤٨

أصدرت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدينة الناصرة، مساء اليوم الإثنين، بيانًا وافتتحته بـ" بلغ السيل الزبى وبلغ التوتر أوجهُ"

وقال البيان إن "أهالي الطلاب في الناصرة ولجان أولياء الأمور يحملون وزارة المعارف ووزارة الصحة المسؤولية عن صحة أولادنا وخصوصا بعد الضغوط الكبيرة من الأهالي لتعليق الدراسة بسبب قلة المعلومات عن انتشار فيروس كورونا".

وأشارت اللجنة إلى أن بعض الطلاب والمعلمين اختلطوا مع أشخاص قبل أن يُطلب منهم الدخول للعزل الصحي ولو كان أحدهم مريضًا فإن الفيروس سينتقل لكل المدينة.

وأضاف البيان أنه "على ضوء هذا نطلب اجتماعًا طارئًا حتى ظهر يوم الثلاثاء مع مسؤول المعارف العربية عبد الله خطيب، وأيضا مع مندوب من وزارة الصحة للإجابة عن أسئلة الأهالي، وإذا لم يتم هذا الاجتماع بالتعاون مع الاتحاد المحلي سنعلن عن تعليق الدراسة بكل مدارس الناصرة".

ونوّهت اللجنة إلى أن الاتحاد المحلي قد توجه لبلدية الناصرة بتعقيم المدارس وتكثيف النظافة.

وطلب البيان من جميع المدارس الالتزام بتطبيق قرارات البلدية وتجميد الرحلات والاحتفالات الجماهيرية لما فيه مصلحة طلابنا وأجيالنا.

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#أولياء أمور الطلاب
#الناصرة
#كورونا
#اجتماع
#مدارس

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