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3 مُصابين بجريمتَي إطلاق نار في مدينتَي كفر قاسم والطيبة

تاريخ النشر: 11/03/2020 - 23:19

3 مُصابين بجريمتَي إطلاق نار في مدينتَي كفر قاسم والطيبة
قرب مكان الجريمة في كفر قاسم
عرب ٤٨

أُصيب 3 أشخاص بجراح، إثر جريمتَي إطلاق نار ارتُكِبتا في مدينتَي كفر قاسم والطيبة، قبيل انتصاف ليل الأربعاء.

ففي كفر قاسم، أُصيبَ شخصان بعيارات ناريّة، ووُصفت حالتهما بالمتوسطة، فيما لم تُعرَف خلفية الجريمة بعد، كما لم يتمّ التبليغ عن اعتقال أي مُشتبه بهم.

وقّدم طاقم طبي وصل إلى المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة، الإسعافات الأولية للمُصابيْن، وقام بنقلهما لمشفى "بينلسون" في بيتح تكفا، لاستكمال تلقي العلاج.

وفي جريمة أخرى، أُصيب رجل يبلغ من العمر 42 عامًا بجراح، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في الطيبة.

قرب مكان الجريمة في الطيبة

وجاء في التفاصيل أن الرجل تعرّض لإصابة متوسطة إثر الجريمة التي لم تُعرَف خلفيّتها بعد، كما لم تُعلن الشرطة عن اعتقال أي مشتبهٍ بهم كذلك.

وفي سياق ذي صلة بالجريمة في المجتمع العربي، أطلق مجهولون النار، باتجاه سيارة رئيس مجلس يافة الناصرة، ماهر خليلية، مساء الأربعاء.

وأفاد مراسل "عرب 48"، زكريا حسن، بأنه لم يُصب أي شخص بجروح، لافتا إلى أن الأضرار قد اقتصرت على المركبة التي طالَها أكثر من عيار ناري.

من مكان الجريمة في يافة الناصرة

ووصلت الشرطة إلى المكان، وأغلقت المنطقة وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة.

وتوافد إلى المكان عدد من السكان، للتعبير عن غضبهم وتضامنهم مع خليلية.

يُذكر أنه في العام الماضي، قُتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قُتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في عام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.

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ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#جرائم
#العنف في المجتمع العربي
#إطلاق نار
#كفر قاسم
#الطيبة

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