إصابتان في حادث طرق بعكا

أصيب شخصان في حادث طرق بمدينة عكا، صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة زفولون - عكا على معالجة حادث طرق وقع بين سيارتين في شارع 'هغدود 22' بمدينة عكا. وخلص أفراد طاقم الإطفاء والإنقاذ عالقا بحالة طفيفة من إحدى السيارتين وتمت إحالته إلى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا لاستكمال العلاج، وأن الحادث أسفر عن إصابتين.

واصطدمت سيارة بصنبور إطفاء في الشارع إذ تدفقت كميات كبيرة من المياه إلى الشارع، وتم إبلاغ البلدية بالحاصل.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.