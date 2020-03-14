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مفاوضات المشتركة مستمرة مع "كاحول لافان" رغم ترجيح حكومة الطوارئ

تاريخ النشر: 14/03/2020 - 12:35

مفاوضات المشتركة مستمرة مع "كاحول لافان" رغم ترجيح حكومة الطوارئ
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨/ عمر دلاشة

عقد طاقما المفاوضات عن القائمة المشتركة وقائمة "كاحول لافان" يوم أمس، الجمعة، اجتماعهما الثاني لمفاوضات حول إمكانية التوصية على غانتس، رغم موقفه المرحب بحكومة الطوارئ القومية.

وقلل الوفد المفاوض من "كاحول لافان" من أهمية عرض رئيس الحكومة الحالية، بنيامين نتنياهو، لإقامة حكومة وحدة وطنية لمواجهة حالة الطوارئ معتبرين أن توجهه غير جدي لـ"كاحول لافان"، وعليه فإن مواصلة المسعى لإقامة حكومة أقلية لا زال قائما، وعليه تتخذ اليوم قرارات في الأحزاب الأربعة، التي تشكل القائمة المشتركة حول التوصية.

وقال سكرتير عام الجبهة الديمقراطية للسلام المساواة، منصور دهامشة، في حديثه لعرب48: "تعقد الجبهة اليوم اجتماع لهيئاتها قبيل اجتماع القائمة المشتركة، وذلك لاتخاذ قرار حول التوصية على بيني غانتس، على أن يتخذ لاحقا قرار مشترك في القائمة المشتركة لكافة الأحزاب، التي تشكل القائمة المشتركة".

وحول الأحاديث حول دخول القائمة المشتركة ضمن أي حكومة طوارئ، قال سكرتير الجبهة: "لم تتوجه أي جهة للقائمة المشتركة للدخول لحكومة طوارئ أو غيرها، القائمة المشتركة لن تدخل أي حكومة إسرائيلية إلا بعد انتهاء الاحتلال".

وتعقد الأحزاب المُشكلة للقائمة المشتركة اليوم، السبت، اجتماعات في هيئاتها الحزبية، لاتخاذ قرار بشأن استحقاق التوصية ليوم غد، الأحد، على أن يجتمع، بعدها، نواب القائمة المشتركة لتحديد موقفها من التوصية، مساء اليوم السبت.

وقال رئيس كتلة الموحدة، د. منصور عباس، في حديثه لعرب 48: "القائمة المشتركة أجندتها خدمة مجتمعنا العربي، حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأن التوصية على غانتس أو عدمها، هنالك اجتماع اليوم للقائمة المشتركة وعلى ضوء ما سيتقرر سنتخذ القرار".

هذا ويعقد التجمع الوطني الديموقراطي اجتماعات لمكتبه السياسي ولجنته المركزية لاتخاذ قرار بشأن التوصية من عدمها وذلك ضمن مساعي "كاحول لافان" لإقامة حكومة أقلية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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