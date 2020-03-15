"نزارين تورز" تُعلن استعدادها تقديم مساعدة واستشارة لطلّاب البلاد العالقين بالخارج

قالت شركة "نزارين تورز" في بيان مقتضب، يوم الأحد، إنها عملت على تجهيز "طاقم عمل مختص يعمل على مدار الأيام المقبلة، مكوّن من طواقمها المهنية بخبرة وتجربة سنوات طويلة (...) بسبب الحاجة المتزايدة لمساعدة الأهالي في إعادة أبنائهم" الذين يتعلّمون خارج الدولة، والذين يريدون العودة للبلاد بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وذكرت الشركة في بيانها أنها ستساعد على إعادة الطلاب، "مستعينة بعلاقات الشركة المتينة مع شركات طيران حول العالم، في سبيل مساعدة كافة الأهل في البلاد".

وأضافت أنها على استعداد لتوفير "الاستشارة اللازمة" و"تقديم المساعدة وضمان طيران آمن لأهلنا وطلابنا العالقين في الخارج من أجل عودتهم سالمين إلى عائلاتهم".

وجاء في البيان: "مؤخرًا طرأت العديد من التطورات نتاج الخطر الذي يواجه البلاد بتفشي وباء الكورونا والذي بغالبيته وصل من الخارج، وبعد الكشف عن مصادر معظم الإصابات بوباء الكورونا في البلاد، أقدمت السلطات على فرض تحديدات صارمة ساهمت بتقليل كبير بعدد الطائرات التي تدخل البلاد من دول العالم، مما يؤدي إلى تحويل مهمة العودة إلى البلاد لدى طلابنا وأهلنا خارج البلاد بالمهمة المعقدة للغاية بالأخص أنه من الصعب التيقّن من أن تذكرة الطائرة التي نقوم بحجزها الآن لن يلغى في النهاية بسبب إلغاء رحلة الطائرة إلى البلاد".