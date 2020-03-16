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الناصرة: جلسة طارئة لبحث تداعيات كورونا على الاقتصاد بالبلدات العربية

تاريخ النشر: 16/03/2020 - 12:37

الناصرة: جلسة طارئة لبحث تداعيات كورونا على الاقتصاد بالبلدات العربية
جانب من المشاركين في الجلسة الطارئة بالناصرة (عرب 48)
عرب ٤٨

عقدت، مساء الأحد، في مدينة الناصرة، جلسة طارئة، لبحث التداعيات والتبعات الاقتصادية لفايروس الكورونا المستجد، وتوحيد المطالب لمواجهة السلطات المعنية، لتعويض التجار وأصحاب المصالح المتوسطة والصغيرة ورصد الأضرار التي تطال جمهور العاملين.

وشارك في الجلسة التي أتت بدعوة من لجنة المتابعة وبمبادرة من جمعية الناصرة للثقافة والسياحة والغرفة التجارية، ممثلو لجنة المتابعة وجمعية الناصرة للثقافة والسياحة، ونواب من القائمة المشتركة، وقيادة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والغرفة التجارية، وممثلون عن مؤسسة التأمين الوطني، والهستدروت وجمعية إنجاز.

وفي ختام الجلسة الطارئة قرر الحضور القيام بخطوات عملية، وبدء التوجهات للجهات الحكومية، وتضمنت القرارات:

١. توجه للمؤسسات الحكومية لطلب دعم اقتصادي للمصالح التجارية في المجتمع العربي، يشمل تقديم رزمات دعم للمصالح الصغيرة والمتوسطة.

٢. مطالبة وزارة الداخلية بتقديم الدعم للسلطات المحلية العربية، لتستطيع تقديم تخفيضات في الأرنونا.

٣. توجه للبنوك والمؤسسات المالية لإيجاد تسهيلات إضافية خارج إطار صندوق القروض، مثل تخفيض العمولات والفوائد، وتسيير المصاريف الجارية.

٤. إقامة طاقم عمل إعلامي يعمل على نشر المعلومات حول التطورات الاقتصادية، والمساعدة في تخفيف البيروقراطية المختلفة، كالحصول على نماذج حكومية وغيرها، من خلال موقع إلكتروني متخصص، وصفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

٥. تقديم الدعم والمشورة للعاملين الذين قد يتضرر مصدر رزقهم نتيجة الإجراءات المتعلقة بمنع انتشار الكورونا.

٦. تقديم طلب لوزارة المالية لفحص إمكانية تحويل فائض ميزانية الخطة الاقتصادية 922، التي خصصت للمجتمع العربي لدعم المصالح التجارية والمجالس العربية بشكل مباشر.

٧. عقد اجتماع قريب للجنة الاقتصادية في القائمة المشتركة ولجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء المجالس والمحلية العربية مع ممثلي القطاع الاقتصادي الخاص، لإيجاد وسائل أخرى لبحث التداعيات التي ستحصل ما بعد عبور الأزمة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كورونا
#الناصرة
#البلدات العربية
#لجنة المتابعة
#الاقتصاد

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