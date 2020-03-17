جسر الزرقاء: اتهام قاصر بإضرام النار في منزل والديه

من المزمع أن تقدم النيابة العامة للمحكمة اليوم، الثلاثاء، لائحة اتهام ضد قاصر (17 عاما)، على خلفية إضرام النار في منزل والديه.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى يوم 11 آذار/مارس الجاري، حينما اندلعت النيران في منزل مأهول ببلدة جسر الزرقاء، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وادعت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة، إلى أن جرى اعتقال القاصر بشبهة ضلوعه في ارتكاب الحادثة بشكل متعمد.

هذا، ولم تتضح حتى هذه المرحلة الملابسات والخلفية وراء حادثة إضرام النار في المنزل.