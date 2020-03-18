مصابة في جريمة طعن باللد

عُثر على مصابة بجروح خطيرة في حديقة عامة بمدينة اللد، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن المركز تلقى بلاغا حول العثور على شابة (22 عامًا) وهي مصابة بجروح خطيرة، في حديقة عامة بمدينة اللد.

وقدم طاقم من المسعفين والمضمدين الإسعافات الأولية للمصابة، ومن ثم جرى نقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج الطبي.

وتعرضت الفتاة، على ما يبدو، للعنف والطعن بأداة حادة.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة، ولم تعلن عن الخلفية واعتقال مشتبهين.