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طمرة: إغلاق معهد رياضي بسبب كورونا

تاريخ النشر: 20/03/2020 - 11:40

طمرة: إغلاق معهد رياضي بسبب كورونا
(توضيحية)
عرب ٤٨

أغلقت الشرطة الإسرائيلية معهدا للياقة البدنية في مدينة طمرة، بادعاء "انتهاك تعليمات وزارة الصحة، إذ وُجد في الصّالة بعض المتدرّبين".

ووفقا لبيان مقتضب أصدرته الشرطة، اليوم الجمة، فإنّ "هذه الأنشطة التي تقوم بها الشّرطة هي بهدف مساعدة وزارة الصحة في جهودها بمنع انتشار فيروس كورونا".

وذُكر في البيان أنه "في الليلة الماضية (19 من آذار)، تم استدعاء صاحب العمل (26 عامًا) من طمرة إلى قسم الشرطة على ذمّة التّحقيقات، وتمّ إغلاق الصّالة الرّياضيّة لمدة 30 يومًا وفقًا لأمر الطوارئ".

ومما يذكر أن الشرطة أغلقت معهدا للياقة البدنية لمدة 30 يوما في مدينة شفاعمرو، أول من أمس الأربعاء، وذلك "بعد أن استمر بالعمل رغم كل التحذيرات السابقة"، وفقا لادعاء الشرطة.

وهددت الشرطة بمقاضاة كل من يخالف التعليمات ولا يمنع التجمهر ويعرض حياة الناس للخطر في حين ينتشر فيه فيروس كورونا المستجد.


#كورونا
#طمرة
#معهد رياضي
#طوارئ
#فيروس كورونا

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