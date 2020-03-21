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جلجولية: مصابان أحدهما بحالة خطيرة في إطلاق نار

تاريخ النشر: 21/03/2020 - 07:46

جلجولية: مصابان أحدهما بحالة خطيرة في إطلاق نار
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

أصيب شابان يبلغان من العمر 30 و23 عاما، بجروح إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة جلجولية، فجر اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للمصابين، حيث وصفت جروح أحدهما بالخطيرة بينما الآخر بالمتوسطة.

وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى "مئير" في كفار سابا، لاستكمال العلاج.

وفي بلدة كفر برا، أصيب شخص في الخمسينيات من عمره بجروح وصفت بأنها متوسطة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وأحيل المصاب بعد تقديم الإسعافات الأولية له إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تتضح خلفيتهما بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وشهدت البلدات العربية في الآونة الأخيرة تصاعدا في ظاهرة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين وكبح جماح هذه الظاهرة.

14 جريمة قتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام

قتل منذ مطلع العام الجاري، 2020، 14 شخصًا في جرائم مختلفة وقعت في المجتمع العربي كانت آخرها مقتل الشاب محمد سلمان (20 عاما) من الطيرة، أمس الجمعة.

يذكر أنه قتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.


#جلجولية
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

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