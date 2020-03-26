زيمر: الموافقة على إقامة مستشفى ميداني لمواجهة كورونا

صرح رئيس مجلس زيمر المحلي، تميم ياسين، أنه سيقام أول مستشفى ميداني للمجتمع العربي، في زيمر، بجانب بناية المجلس المحلي.

وأكد ياسين، اليوم الخميس، أنه "اتخذنا هذا القرار بالتعاون مع كل الجهات المسؤولة والمختصة، لدينا بناية ملائمة كانت سابقا مدرسة إعدادية، وسيكون فيها ما يقارب 120 سريرا".

خارطة المستشفى الميداني المقترح في زيمر

وجاء في بيان أصدره مجلس زيمر المحلي أنه "بناء على طلب من رئيس مجلس زيمر المحلي، تمت الموافقة على إقامة أول مستشفى ميداني في المجتمع العربي، وسيكون في بناية أعدت لذلك في نطاق المجلس المحلي زيمر، إذ يتسع إلى 120 سريرا بالإضافة إلى غرف إدارة ومختبرات".

وأوضح أنه "في اجتماع لإدارة مركز السلطات المحلية مع الجهات المختصة تم إقرار طلب رئيس مجلس زيمر المحلي، تميم ياسين، والموافقة على إقامة المستشفى".

وأكد البيان أنه "من المتوقع أن تعطي وزارة الصحة الموافقة الأخيرة في غضون الأيام القريبة للشروع في إقامته ".

تعقيم في زيمر، الأسبوع الجاري

وختم بالقول إنه "يعتبر هذا الإنجاز هو الأكبر على مستوى البلاد والمجتمع العربي في ظل أزمة الكورونا في الأشهر الأخيرة".

وفي هذا السياق، قامت لجنة الطوارئ في المجلس المحلي بإلقاء مهمة التواصل مع الممرضين والممرضات في البلدة على مهندسة المجلس، منى قطاوي عمر، والتي قامت بدورها بإقامة مجموعة على تطبيق واتساب تضم عددا كبيرا منهم لمساعدة الأهالي عند الضرورة.