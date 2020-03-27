  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة لشاب بحادث طرق في الرينة

تاريخ النشر: 27/03/2020 - 22:27

إصابة خطيرة لشاب بحادث طرق في الرينة
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨

أُصيب شاب يبلغ من العمر 38 عامًا، إثر حادث طرق وقع أثناء ركوبه دبّابا (تراكتورون)، مساء اليوم الجمعة، في بلدة الرينة.

وجاء في التفاصيل أن إصابة الشاب خطيرة، وأنه أُحيل إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقي العلاج.

وقالت الشرطة في بيان إنها باشرت بالتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، يوم الثلاثاء الماضي، أن 60 شخصا بينهم 19 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 لغاية يوم الإثنين الماضي.

ولقي 349 شخصا في البلاد مصارعهم في حوادث الطرق في العام الماضي 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية. وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.


#إصابة شاب
#حادث طرق
#تراكتورون
#دباب

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لجنة المتابعة تدعو لإحياء يوم الأرض بـ"تظاهرة رقمية" 
لجنة المتابعة تدعو لإحياء يوم الأرض بـ"تظاهرة رقمية" 

2020-03-27

طمرة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 8  
طمرة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 8  

2020-03-27

رانية ذياب من الحجر الصحي: الزموا بيوتكم فكورونا لا يستثني أحدا
رانية ذياب من الحجر الصحي: الزموا بيوتكم فكورونا لا يستثني أحدا

2020-03-27

الأكثر قراءة

إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدات عربية

إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدات عربية

2020-03-26
بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر غد الجمعة

بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر غد الجمعة

2020-03-26
انتخاب غانتس رئيسا للكنيست تمهيدًا لحكومة طوارئ

انتخاب غانتس رئيسا للكنيست تمهيدًا لحكومة طوارئ

2020-03-26
كورونا في البلاد: 8 وفيات و2693 إصابة

كورونا في البلاد: 8 وفيات و2693 إصابة

2020-03-26
أميركا تتهم مادورو ومعاونيه الرئيسيين بـ

أميركا تتهم مادورو ومعاونيه الرئيسيين بـ"الإرهاب المرتبط بتهريب المخدرات"

2020-03-26