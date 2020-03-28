  2. محليات
  3. أخبار محلية

الناصرة: اتهام شاب بإطلاق النار على شقيقين

تاريخ النشر: 28/03/2020 - 18:45

الناصرة: اتهام شاب بإطلاق النار على شقيقين
منظر عام بالناصرة (أرشيف "عرب 48")
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام للمحكمة، ضد شاب (22 عاما) من سكان الناصرة، على خلفية ضلوعه في جريمة إطلاق نار على شقيقين يبلغان من العمر 23 و27 عاما من المدينة، ما أسفر عن إصابة أحدهما بجروح وصفت بأنها خطيرة آنذاك.

ونسبت لائحة الاتهام للمتهم، حيازة السلاح بشكل غير قانوني، إطلاق النار في منطقة مأهولة والتهديد وتشويش مجرى التحقيق.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "تفاصيل الجريمة تعود إلى يوم 18 كانون الثاني/يناير الماضي، حينما نشب خلاف بين الطرفين وقد اتفقوا على اللقاء في الحي الشرقي، حيث وصل المتهم إلى هناك وبحوزه مسدس وأقدم على إطلاق النار بالهواء، بينما قام آخر بأخذه منه بالقوة وأطلق النار صوب المصابين".

وأضافت "على أثر ذلك قام المتهم بنقل أحد المصابين إلى المستشفى ثم فر هاربا من المكان، وعندما لاحظ بأن الشرطة قد تصل إليه قام بتسليم نفسه دون تقديمه معلومات حول مطلق النار من مسدسه".


#الناصرة
#لائحة اتهام
#العنف والجريمة

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

طمرة: إصابة شاب في إطلاق نار على محل تجاري
طمرة: إصابة شاب في إطلاق نار على محل تجاري

2020-03-28

ينعون ويعزون برحيل الزميل هاشم حمدان
ينعون ويعزون برحيل الزميل هاشم حمدان

2020-03-28

حيفا: 5 إصابات في حريق منزلي
حيفا: 5 إصابات في حريق منزلي

2020-03-28

الأكثر قراءة

مُستجدات كورونا حول العالم: أميركا الأولى بعدد الإصابات وأوروبا تواصل تشديد الإجراءات

مُستجدات كورونا حول العالم: أميركا الأولى بعدد الإصابات وأوروبا تواصل تشديد الإجراءات

2020-03-27
ما هي توقّعات الخبراء لنهاية جائحة كورونا؟

ما هي توقّعات الخبراء لنهاية جائحة كورونا؟

2020-03-27
إحصائيات: مستجدات كورونا حول العالم

إحصائيات: مستجدات كورونا حول العالم

2020-03-27
ارتفاع عدد وفيات كورونا بالبلاد إلى 12

ارتفاع عدد وفيات كورونا بالبلاد إلى 12

2020-03-27
وفاة نحو ألف إيطالي خلال 24 ساعة بسبب فيروس كورونا

وفاة نحو ألف إيطالي خلال 24 ساعة بسبب فيروس كورونا

2020-03-27