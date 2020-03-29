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العنف والجريمة يضربان في مجد الكروم وكفر كنا وطرعان

تاريخ النشر: 29/03/2020 - 09:09

العنف والجريمة يضربان في مجد الكروم وكفر كنا وطرعان
مجد الكروم، الليلة الماضية
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

شهدت الليلة الماضية جرائم عنف وإطلاق نار في عدة بلدات عربية، تسببت بذعر واستنكار المواطنين في ظل تقاعس الشرطة عن كبح جماح أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وفي بلدة مجد الكروم، أقدم جناة مجهولون على إطلاق النار صوب محل تجاري، ما أسفر عن تسجيل أضرار في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وفي بلدة كفر كنا، استهدف منزل مأهول بعيارات نارية ألحقت أضرارا في الممتلكات دون وقوع إصابات بشرية.

وفي طرعان، ألقى جناة مجهولون قنبلة باتجاه أحد المنازل المأهولة، في أعقابها اندلع شجار في البلدة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة، دون الإبلاغ عن اعتقال مشتبهين في أي منها.


#العنف والجريمة
#طرعان
#كفر كنا
#مجد الكروم

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