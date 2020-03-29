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رئيس اللجنة الفرعية للكورونا يدرس الحلول للبلدات العربية

تاريخ النشر: 29/03/2020 - 13:40

رئيس اللجنة الفرعية للكورونا يدرس الحلول للبلدات العربية
من جلسة اللجنة الفرعية للكورونا بالكنيست، اليوم
عرب ٤٨

اجتمعت اللجنة الخاصة لمكافحة الكورونا بالكنيست اليوم، الأحد، بمشاركة مدير عام وزارة المالية ورئيس الهستدروت، ورؤساء منظمات اقتصادية أخرى.

وتناول الاجتماع الإسقاطات الاقتصادية المترتبة عن حالة الطوارئ والخطط الحكومية لمواجهة الأزمة المالية، ومنها تأثير الأزمة على الدين العام والناتج المحلي ومستويات التشغيل والبطالة.

وفي هذا السياق، طرح رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الكورونا، النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة، إشكاليات الوضع الراهن في البلدات العربية، وأبرزها الأزمة الاقتصادية والصحية، والحاجة إلى ضمان تعامل يراعي خصوصية الاقتصاد العربي، وبالذات ما يتعلق بالمصالح العربية الصغيرة، خصوصًا في شروط القروض.

كما شدد د. شحادة على أهمية توفير حلول لفرع السياحة، أكبر المتضررين من الأزمة، وكذلك تقديم مساعدات مالية عاجلة للسلطات المحلية العربية لكي يتسنى لها القيام بواجباتها تجاه المواطنين في ظل الأزمة.

يذكر أن اللجنة الفرعية المختصة لمكافحة الكورونا التي يترأسها د. شحادة ستنعقد خلال الأسبوع الحالي لمناقشة سُبل وإمكانيات مواجهة أزمة الكورونا في المجتمع العربي.


#مستجدات كورونا
#د. إمطانس شحادة
#التجمع
#المشتركة

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