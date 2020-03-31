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كورونا: تعافي سائق الحافلة من القدس

تاريخ النشر: 31/03/2020 - 09:03

كورونا: تعافي سائق الحافلة من القدس
سائق الحافلةوالطاقم الطبي في بورية
عرب ٤٨

أعلنت الناطقة بلسان المركز الطبي "بورية" عن تعافي سائق حافلة السياح والبالغ من العمر 38 عاما من القدس، والذي مكث في المستشفى بحالة خطيرة وهي الحالة الخطيرة الأولى بمرض الكورونا في البلاد.

وأصيب الشاب، ويدعى جوني، بفيروس كورونا مطلع الشهر الجاري، إذ انتقلت إليه العدوى أثناء عمله كسائق لحافلة سياح من اليونان زاروا البلاد في وقت سابق، ووصفت حالة السائق في حينه بأنها حرجة، وتدهورت حالته في فترة علاجه الأولى وجرى تخديره وإخضاعه للتنفس الاصطناعي لعدة أيام.

وأوضح المستشفى في بيان له أنه لا خوف أو أي خطر بأن يقوم جوني بنقل أي عدوى إذ أظهرت الفحوصات الطبية له نتيجة سلبية.

وأضاف المستشفى أن الشاب حظي بعناية من قبل طاقم المستشفى المتخصص والدعم التنفسي، وفيما يتعلق بالأدوية فهي تحت التجربة ولا نعرف إذا كان العلاج بالعقاقير هو الذي ساعد، فمن المهم الاستمرار في اختبار فعالية الأدوية .

وقال جوني قبل خروجه من المستشفى للطاقم الطبي إنه اشتاق لأطفاله الثلاثة كثيرا إذ لم يراهم منذ أكثر من شهر بسبب عمله، مؤكدا أنه "سأسافر الآن إلى عائلتي واحتضن أطفالي.. اشتقت لهم كثيرا".


#كورونا
#سائق حافلة
#القدس
#بورية
#مستجدات كورونا

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