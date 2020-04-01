محطة فحص كورونا في الطيرة بدلا من الطيبة

ضمن سلسلة الفحوصات لفيروس كورونا التي بدأت تُجريها منظمة "نجمة داوود الحمراء" في عدد من البلدات بالمجتمع العربي بعد ممارسة الضغط على وزارة الصحة الإسرائيلية من قبل القيادات العربية، ستقام محطة لإجراء فحوصات فيروس كورونا بالقرب من كراج "ايفيس" بالقرب من مدينة الطيرة، بدلا من المحطة التي كان من المزمع فتحها في الطيبة يوم غد، الخميس.

هذا، وستجرى فحوصات فيروس كورونا بين الساعة 11:00 ولغاية 19:00 (من الحادية عشر ظهرا حتى السابعة مساءً تقريبا) وعلى من يرغب بإجراء الفحص تعيين دور مسبق من خلال التوجه لمركز الاستعلامات (موكيد 101).