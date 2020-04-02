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أم الفحم: مناشدة للمصابين بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 02/04/2020 - 15:00

أم الفحم: مناشدة للمصابين بفيروس كورونا
من أم الفحم، أمس
عرب ٤٨

ناشدت بلدية أم الفحم كل من ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وكان الفحص إيجابيا، وكان ضمن العشرة أشخاص المؤكدة إصابتهم في المدينة، بأن يتوجه للبلدية على الرقم الخاص 0545914216 والإبلاغ عن الأماكن التي قام بزيارتها ودخولها أو الجهات التي كان باتصال معها.

وأكدت البلدية على سرية هذا الأمر من طرفها، دون الإفصاح عن هوية هذا الشخص نهائيا، وإنما ذلك فقط من باب الحرص على السلامة العامة وصحة الأهل.

ودعت بلدية أم الفحم المواطنين الذين كانوا على صلة واتصال بإحدى الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس أن يدخلوا مباشرة إلى الحجر الصحي المنزلي وعدم الخروج بتاتا، وأن يطلبوا إجراء فحص إما عن طريق "نجمة داود الحمراء" او لمؤمّني "كلاليت" عن طريق الفحص الذي يجري في عيادة الظهر، أو عن طريق طبيب العائلة الذي يأخذ موافقة الطبيب اللوائي للصندوق.

وأكدت أنها "على صلة واتصال مباشر مع قسم من عائلات المصابين للاطمئنان عليهم وتقديم الدعم والمساعدة والمساندة اللازمة لهم، وكل ما يحتاجونه بهدف عبور هذه الفترة، بأمن وأمان، وأن يتعافوا من هذا الفيروس قريبا بإذن الله".

كما أكدت البلدية أنها "على صلة وتواصل على مدار الساعة مع كافة الجهات والأطراف الرسمية، خاصة وزارة الصحة ووزارة الداخلية، للكشف عن مسارات المصابين، وعبر عدة أجسام من ضمنها اللجنة القطرية ومركز السلطات المحلية، وفي اللحظة التي تكون فيها معلومات حول هذا الموضوع لن نتردد بنشرها وإعلام الجمهور الكريم بها".

وفي هذا السياق، طالبت البلدية المواطنين "البقاء في بيوتهم هذه الفترة وعدم الخروج بتاتا إلا لشراء الحاجات الغذائية أو الأدوية. مع الإشارة إلى أن الشرطة في أم الفحم حررت، حتى الآن، 40 مخالفة لأشخاص خالفوا القانون وتواجدوا في أماكن بعيدة عن بيوتهم دون الحاجة.


#كورونا
#أم الفحم
#فيروس كورونا
#بلدية أم الفحم
#مستجدات كورونا

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