عودة 72 طالبا من عمّان إلى البلاد بسبب كورونا

انطلقت حافلات تقل 72 طالبا جامعيا عربيا في طريق عودتها من الأردن إلى البلاد صباح اليوم، الخميس.

وصرح المكتب البرلماني للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، ورئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الكورونا، د. إمطانس شحادة، أنه "بعد جهد جهيد من النائب د. إمطانس شحادةـ ومكتبه بمتابعة الأمور مع القنصل الأردني في إسرائيل والسفير الإسرائيلي في الأردن، ووزارة الصحّة، والتواصل الدائم مع الطلاب، وبمساعدة الطالب نادر خوري وآخرين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لتحقيق هذا المطلب، انطلقت الحافلات نحو البلاد من عمّان – الأردن إلى البلاد، صباح اليوم".

وأكد النائب شحادة أنه "ستتجه الحافلات إلى معبر الملك حسين - أريحا ومن ثم سيتوجه الطلاب إلى الفنادق للفحوصات. نتمنّى أن تكون نتائج الفحوصات جيدة لجميع الطلاب وأن يتم تحريرهم لبيوتهم".