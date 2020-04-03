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إصابة شخص في جريمة إطلاق نار بيركا

تاريخ النشر: 03/04/2020 - 08:22

إصابة شخص في جريمة إطلاق نار بيركا
عرب ٤٨

أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح في جريمة إطلاق نار بقرية يركا، الليلة الماضية.

وأفاد مركز حيان الطبي أنه "تعرض رجل، في الخمسينيات من عمره من قرية أبو سنان، لحادثة إطلاق نار بقرية يركا، وكان قد أُصيب بالقسم السفلي للجسد، ووصفت إصابته بالمتوسطة، نُقل على إثرها لغرفة العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي بمدينة نهريا لاستكمال العلاج".

هذا، واستدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تعلن عن اعتقال مشتبهين وخلفية إطلاق النار.


#العنف والجريمة
#يركا
#أبو سنان
#حيان
#إطلاق نار

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