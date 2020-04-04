إصابتان خطيرتان في حادث طرق على شارع 90

أصيب شخصان بجروح وصفت بأنها خطيرة، إثر تعرضهما لحادث طرق على شارع رقم 90 بالقرب من بلدة أريحا في منطقة الأغوار، فجر اليوم السبت.

وأفاد مصدر طبي، بأن الحادث نجم عن انقلاب سيارة لأسباب لم تتضح بعد، ما أسفر عن إصابة شابين في الثلاثينيات من عمرهما بجروح وصفت بأنها خطيرة.

واستدعي طاقم طبي، إلى مكان الحادث وقدم الإسعافات الأولية للمصابين وهما يعانيان من جروح خطيرة في منطقة الرأس.

وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى "هداسا عين كارم"، وهما فاقدا الوعي وموصولان بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.