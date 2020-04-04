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سخنين: إطلاق النار على مقر الجبهة

تاريخ النشر: 04/04/2020 - 09:22

سخنين: إطلاق النار على مقر الجبهة
من المكان
عرب ٤٨

أقدم جناة بعد منتصف الليلة الماضية، على إطلاق النار على مقر الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في مدينة سخنين.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الجريمة أسفرت عن إلحاق أضرار في الممتلكات دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وأدان الحزب الشيوعي والجبهة الجريمة الجبانة التي أقدم عليها خفافيش الظلام عند منتصف الليل بإطلاق النار على نادي الجبهة في سخنين.

واعتبرا أن "هذا العدوان الآثم جاء في الوقت الذي يعد فيه الرفاق الطرود الغذائية في إطار حملة التكافل بين أبناء البلد الواحد، ومع ذلك فإن سخنين القلعة الوطنية الشامخة، السخية والسباقة إلى النضال والخير وتجسيد معاني الشهامة، ستظل أقوى من الفتن وستواصل تشكيل نموذج حي للبلد المتآخي المكافح".

ودعيا "الأهالي في سخنين وفي كل مكان إلى مزيد من اليقظة والمسؤولية، الآن بالذات في ظل أزمة كورونا، والتي نحن بأمس الحاجة فيها للحفاظ على وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي لتخطي هذه الأزمة بكل أبعادها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تزداد قسوة بسبب سياسات التمييز الحكومية".

هذا، وطالبا الشرطة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة دون تلكؤ.


#سخنين
#الجبهة
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

سخنين: إطلاق النار على مقر الجبهة

سخنين: إطلاق النار على مقر الجبهة

سخنين: إطلاق النار على مقر الجبهة

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