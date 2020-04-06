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إصدار حظر نشر في جريمة قتل أشرف حامد بكفر قرع

تاريخ النشر: 06/04/2020 - 13:05

إصدار حظر نشر في جريمة قتل أشرف حامد بكفر قرع
القتيل أشرف خالد حامد
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

أصدرت محكمة الصلح في الخضيرة، اليوم الإثنين، أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق وهوية المشتبهين في جريمة قتل الشاب أشرف حامد، في كفر قرع، أمس.

وبموجب القرار يسري حظر النشر على التفاصيل لغاية يوم 16 نيسان/ أبريل الجاري.

وقتل الشاب أشرف خالد حامد (30 عاما) وأصيب آخر (27 عاما) بجروح طفيفة، في جريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس، الأحد، في بلدة كفر قرع.

وعُلم أن القتيل والجريح هما بالأصل من بلدة جسر الزرقاء الساحلية، وانتقلا للعيش في قرية كفر قرع منذ فترة قصيرة.


#كفر قرع
#جسر الزرقاء
#أشرف خالد حامد
#جرائم القتل

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