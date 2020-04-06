مخالفات الكورونا: 12,298 غرامة قدرها أكثر من 11 مليون شيكل

فرض مركز جباية الغرامات والمخالفات في سلطة التنفيذ والجباية منذ يوم أمس 5 نيسان/ أبريل الجاري 12,298 غرامة كورونا بمبلغ إجمالي قدره 11,321,000 شيكل.

وأفاد الناطق بلسان سلطة التنفيذ والجباية، في بيان أصدره اليوم، الإثنين، أنه "كما هو معروف، تم تفويض مركز جباية الغرامات والمخالفات بجمع وجباية غرامات كورونا، وفقًا للوائح الطوارئ".

وأوضح أنه "يتم تحصيل الغرامات في المركز ويجب دفعها في غضون 60 يومًا".

ووفقا للبيان فإنه تم فرض 11,138 غرامة قدر كل واحدة منها 500 شيكل بسبب الخروج إلى الأماكن العامة لغرض أو إجراء غير مذكور حسب البند 2 وقُدّرت الغرامات بمبلغ 5,569,000 شيكل.

كما فرضت 1,136 غرامة قدر كل واحدة منها 500 شيكل على بدء العمل التجاري، وخرق أمر العزل، ورفض تعليمات الشرطة، وغيرها، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الغرامات 5,680,000 شيكل.

وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض 24 غرامة قدر كل واحدة منها 3,000 شيكل بسبب الإخلال بواجب الإبلاغ لوزارة الصحة، وبلغ مبلغ الغرامات الإجمالي 72,000 شيكل.

وذكر في البيان أنه دُفعت 55 غرامة بمبلغ قدره 32,000 شيكل، لغاية الآن. كما دفع مدين واحد غرامة 5,000 شيكل لبدء عمل تجاري والباقي 500 شيكل، وتم تأخير 61 غرامة من قبل الشرطة.

ووفقا لمدير مركز جباية الغرامات والمخالفات فإنه "على الرغم من وقت الطوارئ والتوجيه بعدم توظيف أكثر من 20٪ من العاملين في المركز خلال هذه الفترة، فقد تقرر إعطاء الأولوية لإنشاء آلية للتعامل مع مثل هذه الغرامات على أساس أن الغرامات هي أهم أداة لفرض الإغلاق والعزل".

وأوضح أن "هذه الواجبات هي واجبات إدارية يجب دفعها في غضون 60 يوما، وبعد ذلك تصبح 50٪ من المتأخرات القانونية".