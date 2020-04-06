ممرض من كفر قاسم يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الممرض عبد الله عز الدين عبد الله ياسين صرصور من مدينة كفر قاسم إصابته بفيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين.

وكتب صرصور على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "نظرا لكثرة الرسائل والتساؤلات والإشاعات المتناقلة قررت أطلع وأكتب الصورة الحقيقية للذي صار معي .بعد ما ظهرت عندي أعراض جدا طفيفة قبل 10 أيام مثل احتقان بالأنف ووجع بالحلق ووجع راس خفيف جدا استمر لمده لا تزيد عن يومين، وبحكم عملي في مركز المسنين في مستشفى ‘تال هشومير’ قررت أخذ الحيطة وأن أقوم بالفحص يوم الخميس، والحمد لله، النتيجة طلعت إيجابية!".

وأضاف أنه "بجميع الأحوال الحمد لله صحتي كثير مليحة وأكثر من عادي وما في أي أعراض بالمرة، أنا موجود بالبيت في الحجر البيتي بألف صحة وليس مثل ما تناقلتم بأنني بوضع خطر والإسعاف أخذني من البيت. عائلتي كلها ملتزمة بالحجر أيضا وكل الأشخاص الذين تواصلت معهم في الأسبوعين الأخيرين تواصلت معهم شخصيا وطلبت منهم يلتزموا بالحجر الصحي ويعملوا الفحص، والحمد لله، أغلبية الذي تواصلت معهم عملوا فحوصات والنتائج الحمد لله سلبية!".

وأكد الممرض المصاب بالفيروس أنه "أنا على تواصل مع كل الجهات المختصة طول الوقت ، فبطلب رجاء خاص من الجميع أن يكفوا عن بث الإشاعات فأنا بخير ولم أضر أحدا وعندي بنت صغيرة بالبيت بجيل 8 أشهر ومؤكد أنني لن أضرها مثل ما تناقل البعض".

وختم صرصور بالقول: "أتمنى لكم ولعائلتكم الصحة والعافية، وأناشدكم جميعا بالتزام منازلكم وأخذ جميع الاحتياطات والحذر، إن لم يكن حفاظا على أنفسكم من المرض فليكن حفاظا على أحبائكم، وبإذن الله سننهي هذه الفترة بكل خير .المرض ليس عيبا وليس عارا، الكورونا مثل أي مرض آخر، انتقل إلي بحكم عملي بالمستشفى. كلنا معرضون دون استثناء خصوصا الكوادر الطبية الموجودة بالخطوط الأولى بالدفاع لمحاربة المرض. ‎الهمّة عالية والحمد الله".

هذا، وسجلت 3 إصابات بفيروس كورونا في كفر قاسم، فيما بلغ عدد الذين يخضعون لحجر صحي 59 شخصا لغاية الآن، وفقا لمعطيات وزارة الصحة حتى اليوم.