19 مصابا بالكورونا في أم الفحم

أعلنت بلدية أم الفحم صباح اليوم، الإثنين، أن العدد الرسمي الجديد لمصابي فيروس كورونا في المدينة هو 19 شخصا.

وأوضحت أن عدد الذين دخلوا في الحجر الصحي منذ بداية الأزمة حتى اليوم 261، وعدد الموجودين في الحجر الصحي الآن 67 شخصا.

وأصدرت البلدية نداء عاجلا للعاملين في إحدى شبكات التغذية الكبيرة بالتوجه للفحص والحجر الصحي.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أنه "خلال الأيام الأخيرة تبين أن عددا لا بأس به من المصابين بفيروس كورونا، قسم منهم من مدينة أم الفحم، هم من الذين عملوا في إحدى شبكات التغذية الكبيرة في البلاد، وتحديدا في منطقة المركز. عليه، فإننا نهيب بكل من عمل في هذه الشبكات خلال الفترة الأخيرة الدخول للحجر الصحي مباشرة والتوجه لطلب إجراء فحص الكشف عن هذا الفيروس. الرجاء من هؤلاء الاتصال على هاتف مركز الطوارئ والاستعلامات البلدي 8701*".