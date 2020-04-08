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أم الفحم: عيادة "مكابي" تبدأ بإجراء فحوصات الكورونا

تاريخ النشر: 08/04/2020 - 08:51

أم الفحم: عيادة "مكابي" تبدأ بإجراء فحوصات الكورونا
مركز طوارئ في أم الفحم، أمس
عرب ٤٨

بدأت عيادة صندوق المرضى "مكابي" في مدينة أم الفحم بإجراء فحوصات للكشف عن مصابين محتلمين بفيروس كورونا.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أنه يمكن للشخص العضو في صندوق "مكابي" والمعني بإجراء الفحص، خاصة الأشخاص الذين تظهر عندهم أعراض فيروس كورونا، مثل ارتفاع في الحرارة والسعال وضيق النفس، أو كل شخص كان مسافرا وعاد إلى البلاد، أو كل شخص كان في الحجر الصحي أو كان على اتصال مباشر مع شخص تم تشخيصه بحامل للفيروس، أن يتوجهوا لطبيب العائلة في عيادة "مكابي" ليقوم بالإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ الفحص، وذلك في المركز الطبي "الهرم" في المدينة.

وفي سياق ذي صلة، أكد فؤاد أن بلدية أم الفحم ستوزع 270 طردا غذائيا للمسنين والمسنات، اليوم الأربعاء، استمرارا للوجبات الساخنة اليومية في ظل أزمة الطوارئ التي جاءت نتيجة فيروس كورونا.


#كورونا
#أم الفحم
#فيوروس كورونا
#مستجدات كورونا

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من عرب 48

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