إصابتان في شجار بحيفا

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة وشابة بجروح متوسطة في شجار بشارع ابن سينا في مدينة حيفا، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أنه "وصل بلاغ إلى مركز نجمة داوود الحمراء، لواء الكرمل، حول إصابة شاب (30 عامًا) بجراح خطيرة وشابة (22 عامًا) بجراح متوسطة، خلال شجار، تطور في شارع ابن سينا في مدينة حيفا، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى المكان، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ومن ثم تم نقلهما إلى مستشفى رمبام لتلقي العلاج الطبي اللازم".

إلى ذلك، حضرت قوات من الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار.