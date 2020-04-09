  2. محليات
  3. أخبار محلية

الهيئة العربية للطوارئ: 264 إصابة بالكورونا في المجتمع العربي

تاريخ النشر: 09/04/2020 - 14:36

الهيئة العربية للطوارئ: 264 إصابة بالكورونا في المجتمع العربي
عرب ٤٨

أفادت الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الخميس، أنه عدد المصابين بفيروس الكورونا المستجد في المجتمع العربي بلغ نحو 264 حالة.

ووفقا لإحصائيات الأخيرة فإن عدد الإصابات في جسر الزرقاء 26 وأم الفحم 25 ودبورية 17 وطمرة 16 وباقة الغربية 13 وجت 13 والناصرة 10 والشبلي أم الغنم 10 والطيبة 9.

وبحسب الهيئة العربية للطوارئ فقد وصل عدد الفحوصات في المجتمع العربي إلى 13,768 فحصا، بينها 264 إصابة.

ودعت الهيئة العربية للطوارئ كافة المواطنين في المجتمع العربي إلى التزام البيت والتقيّد بتعليمات الوقاية للحفاظ على سلامتهم، خاصةً في البلدات العربية، التي نقلت إليها عدوى فيروس كورونا.


#كورونا
#المجتمع العربي
#فيروس كورونا
#مستجدات كورونا
#الهيئة العربية للطوارئ

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إحصائية جديدة: 26 إصابة بالكورونا في جسر الزرقاء و25 بأم الفحم
إحصائية جديدة: 26 إصابة بالكورونا في جسر الزرقاء و25 بأم الفحم

2020-04-09

رئيس بلدية طمرة يحذر من الانزلاق للسوق السوداء
رئيس بلدية طمرة يحذر من الانزلاق للسوق السوداء

2020-04-09

عدالة: التماس لإتاحة فحوصات كورونا لسكان كفر عقب ومخيم شعفاط
عدالة: التماس لإتاحة فحوصات كورونا لسكان كفر عقب ومخيم شعفاط

2020-04-09

الأكثر قراءة

"نسبة الإصابة بكورونا في جسر الزرقاء أعلى من الولايات المتحدة"

2020-04-08
ووهان تخلع عنها الحجر العام.. والأمل يعود للعالم

ووهان تخلع عنها الحجر العام.. والأمل يعود للعالم

2020-04-08
73 حالة وفاة بكورونا في البلاد و9519 إصابة

73 حالة وفاة بكورونا في البلاد و9519 إصابة

2020-04-08
التعليم عن بعد في المدارس العربية: بين الواقع والمأمول في زمن الكورونا

التعليم عن بعد في المدارس العربية: بين الواقع والمأمول في زمن الكورونا

2020-04-08
استطلاع: نتنياهو سيشكل حكومة بدون غانتس بانتخابات رابعة

استطلاع: نتنياهو سيشكل حكومة بدون غانتس بانتخابات رابعة

2020-04-08