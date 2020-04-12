إصابتان في حريق بكفر كنا

أسفر حريق في منزل مأهول بكفر كنا عن إصابة شخصين فجر اليوم الأحد.

وصرح المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أنه "اندلعت بعد منتصف الليلة النيران بمنزل في بلدة كفركنا قرب مسجد عمر بن الخطاب. وخلال عمليات إخماد النيران من قبل الأهالي، أسفر عن إصابة عدد منهم من جراء استنشاق الدخان. وعملت طواقم الإطفاء على إخماد النيران وتم فتح تحقيق في الأسباب".

إلى ذلك، كرر المسؤولون في سلطة الإطفاء والإنقاذ تحذيراتهم من استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة خلال أجواء الطقس الباردة.

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ، المواطنين، مرة أخرى بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ سبل الوقاية والأمان داخل المنازل، خصوصا مع حلول موسم الشتاء.

وختمت بالقول: "لا تتركوا المواقد، المدافئ أو وسائل التدفئة مشتعلة دون رقابة، وأبعدوها عن الأثاث والفراش والملابس أو أي جسم/ مادة قابلة للاشتعال".