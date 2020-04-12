"خطر عدوى كورونا ما زال قائما": معطياتُ الإصابات في المجتمع العربي بالنقب

قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمانتوف، إن خطر العدوى جرّاء فيروس كورونا المستجد "ما زال قائما"، فيما أصدرت الوزارة مساء الأحد، بيانا مقتضبا ذكرت فيه الحالات المُسجّلة في المجتمع العربي بالنقب.
وقال سيمانتوف: "الرجاء البقاء في البيت، والخروج فقط للضرورة لشراء الغذاء والدواء. يجب وضع كمامة عند الخروج إلى الحيّز العام، والحفاظ على بُعد مترين الواحد عن الآخر وغسل اليدين باستمرار"، مضيفا: "نحن على دراية بصعوبة البقاء في المنزل ومع هذا فإن المواطنين يثبتون أنهم على قدر من المسؤولية. ابقوا في بيوتكم (...) حرصا على سلامة الجميع".
ووفق بيان وزارة الصحة، فإن الإصابات في النقب بلغت 32، تشمل المتعافين، لافتة إلى أن رهط سجّلت 18 حالة، وكسيفه 7 حالات، و3 حالات في القصوم، فيما سُجّلت حالة واحدة في كل من عرعره النقب وتل السبع، واللقية، وواحة الصحراء.
وأشارت الوزارة إلى أن "تسجيل الحالات في التقرير هو حسب العناوين المسجله في وزاره الداخلية وليس حسب مكان السكن الفعلي".
وفي ما يتعلّق بالمتعافين، أوضحت الوزارة أن "إجمالي المتعافين"، بلغ 4 حالات؛ 3 منها في رهط، وواحدة في القصوم.
وذكرت أن إجمالي الفحوصات للمجتمع العربي في النقب، قد بلغ 1764، توزّعت على النحو التالي:
رهط 1078
كسيفة 185
اللقية 74
حورة 55
عرعرة 74
شقيب السلام 25
تل السبع 48
قرى القصوم 68
قرى واحة الصحراء 46
القرى غير المعترف بها 111
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