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اعتقال مشتبهين بإطلاق النار في طمرة

تاريخ النشر: 13/04/2020 - 11:03

اعتقال مشتبهين بإطلاق النار في طمرة
من مكان الجريمة بطمرة، مساء أمس
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة 3 أشخاص من سكان مدينة طمرة، بشبهة ضلوعهم في جريمة إطلاق نار.

ووفقا لبيان أصدرته الشرطة، صباح اليوم الإثنين، فإنه استمرارا لجريمة إطلاق النار في طمرة، التي حدثت أمس الأحد، وأصيب خلالها شاب (36 عامًا) بجروح طفيفة، تم الليلة الماضية، اعتقال 3 مشتبهين (25 و22 و28 عامًا) من سكان طمرة، بضلوعهم في جريمة إطلاق النار.

هذا، وتم التحقيق مع المشتبهين الثلاثة في مركز الشرطة، وسيتم اليوم تقديمهم للمحكمة في حيفا، للنظر بطلب تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية. ويُذكر أنّ خلفية الجريمة جنائية.


#طمرة
#اعتقالات
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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من عرب 48

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